Diefstal Dodge Ram 1500 tijdens proefrit

Publicatie: wo 16 augustus 2017 15.45 uur

SURHUISTERVEEN - Een man heeft woensdag een Dodge Ram 1500 Pickup gestolen bij Autobedrijf Bijlsma aan de Zoom in Surhuisterveen. De gestolen auto is te herkennen aan de grill waar één spalkje uit mist. Op het identiteitsbewijs dat de man liet kopiëren, staat de naam Sebastien Geutjes. Hij staat op internet bekend als autodief. Zo stal hij in juli 2017 een Mitsubishi L200 in Nijmegen.

De man kwam rond 11.00 uur bij het autobedrijf en wilde een proefrit maken in de Dodge Ram. Hij had een wazig verhaal dat hij al over de auto had gebeld en nadat hij de sleutels had gekregen, was rap verdwenen. Eigenaar Henk Bijlsma vertrouwde de zaak voor geen meter en besloot de man kort na zijn vertrek te bellen. Bijlsma had in een e-mail een telefoonnummer gevonden dat vermoedelijk van de man was. De man nam zijn telefoon op en zei dat hij nog even de tank zou volgooien en dan zou hij er snel weer terug zijn. Dat was het laatste contact met de oplichter. Hij kwam niet meer opdagen en nam zijn telefoon ook niet meer op.

Uit onderzoek van de politie blijkt inmiddels dat de man in een gestolen Citroen C5 station naar het autobedrijf in Surhuisterveen was gereden. Deze heeft hij achtergelaten. De auto is gestolen in Duitsland en had Nederlandse kentekenplaten. Er is aangifte bij de politie gedaan en de achtergelaten auto is in beslaggenomen.