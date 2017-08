Brandweer rukt uit voor gaslucht in Drachten

Publicatie: di 15 augustus 2017 16.30 uur

DRACHTEN - De brandweer werd dinsdag rond 11.47 uur gealarmeerd voor een gaslucht aan de Geelgorsstraat in Drachten. In de omgeving van de Geelgorsstraat en de Vogelweide was een sterke gaslucht te ruiken. De brandweer die ter plaatse kwam, kon in eerste instantie niks vinden. De metingen die werden verricht, gaven verder geen bijzonderheden aan.

Eén van de brandweermannen herinnerde zich dat brandweer een tijd geleden ook moest uitrukken voor een gaslucht aan de Geelgorsstraat. Dit werd toen veroorzaakt door een bedrijf dat zich daar gevestigd heeft. Toen de brandweer dit keer weer een kijkje kwam nemen, werd duidelijk dat het bedrijf bezig was met hydraulische bakolie. Mogelijk was dit de oorzaak van een vreemde lucht in de omgeving van de Geelgorsstraat en Vogelweide.

FOTONIEUWS