Douwe Visser wint zoals hij wil

Publicatie: ma 14 augustus 2017 21.38 uur

WOUDSEND - Douwe Visser van Sneek deed maandagmiddag op de Hegemermar prima zaken, hij won niet alleen zoals hij wilde, maar deed ook in het klassement een forse stap naar voren. En met nog twee keer de Lemster Baai en het Snekermeer als wedstrijdwater, lijken de Snekers opnieuw aanspraak op de titel te maken. De wedstrijd op de Hegemermar, zeg maar tussen Heeg en Woudsend in, werd een prachtige race, mede vanwege het schitterende weer en de windkracht drie Beaufort.

Het had voor wat meer spektakel een Beaufortje meer kunnen zijn, windkracht vier/vijf is eigenlijk ideaal op dit ruime water, maar met de heersende zuidenwind was er prima te varen. Diezelfde wind schiftte overigens behoorlijk, kromp zelfs in de richting van het zuidoosten, maar dat maakte de kruisrakken alleen maar nog belangrijker. Af en toe moest en flink worden gegokt en dat was dan een kwestie van ‘soms zit het mee’ enz. Maar als je meteen na de start de koppositie verovert zoals Douwe Visser met de Sneker Pan deed, dan kan je eigenlijk niet veel gebeuren, mist je natuurlijk geen overwegende fouten maakt. Dat doet schipper Douwe Visser meestal niet, hij is een van de meest ervaren schippers in de vloot, gepokt en gemazeld in het skûtsjebedrijf. Hij weet inmiddels van zo’n beeje alle hoeden en bijbehorende randen en hij laat zich niet gek maken, ook niet als het eens een keer tegen zit.



De start was meteen goed, alleen Lemmer was te vroeg en dus moesten de Lemsters achter het hele veld langs om opniew te starten. Dat lijkt dan een kansloze missie te gaan worden, maar Lemmer kwam knap terug. Het valt in deze reeks toch op dat een aantal vaste rechterrijtje-skûtsjes het prima doen. Zoals Woudsend, deze maandag op eigen water en voor eigen publiek varend. Ze deden het uitstekend, verdrongen uiteindelijk Sytze Brouwer van een fraaie tweede plaats en het gejuich aan boord bij de Wâldseiners moet tot in de verre omtrek te horen zijn geweest. Ondertussen breidde Douwe Visser aan kop zijn voorsprong steeds verder uit met uitgekiende slagen in de lange kruisrakken. Anticiperen was de boodschap, met andere woorden, inschatten waar de wind precies vandaan komt en daar de slagen op aanpassen. Dat kan in de wedstrijd als die bij Woudsend het verschil maken. De concurrentie voerde in de achtervolgende groep een lang en slopend gevecht om de ereplaatsen. Lang leek die tweede stek voor Sytze Brouwen van Heerenveen, maar in de één na laatste ronde kwam hij een paar keer ‘yn de ferkearde slach terjochte’, met andere woorden, hij moest met lede ogen toezien hoe zijn directe concurrenten hem aftroefden in het kruisrak naar de tweede hoge boei toe. Titelkandidaat Grou, met die andere Douwe Visser aan het helmhout, zeilde een ongelukkige race. De Grousters kwamen notal bene in een halfwinds rak in aanvaring met een van de concurrenten, Drachten bleek later, de situatie was een beetje moeilijk te zien, maar toen even later eerst de fok en daarna het grootzeil op ‘it Doarp Grou’ werden gestreken, was duidelijk dat Grou de wedstrijd niet uit zou varen. Er hing wel een protestvlag in het want bij de Grousters en de uitkomst daarvan kan cruciaal zijn voor de stand in het algemene klassement. Op dit moment is dat nog niet bekend. Duidelijk was dat Sneek de grote winnaar was op deze schitterende zeildag bij Woudsend en dat hun derde zege hoogstwaarschijnlijk goed is voor de koppositie in het klassement. Woudsend, met schipper Teake Klaas van der Meulen dus knap en luidbejubeld tweede en de derde stek was voor het ook al verrassend sterke team van d’ Halve Maen met schipper Klaas Westerdijk. Earnewâld met schipper Gerhard Pietersma viel net buiten het podium met een vierde plaats en Sytze Brouwer werd vijfde. Dinsdag is een rustdag en woensdag gaat het verder op de Baai bij Lemmer.

FOTONIEUWS