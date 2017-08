Werkstraf voor drugsdealen in Kootstertille

Publicatie: ma 14 augustus 2017 13.25 uur

LEEUWARDEN - Een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden. Deze straf kreeg een 23-jarige man uit Kootstertille maandag van de politierechter in Leeuwarden. De rechter achtte bewezen dat hij in de periode van september 2015 tot en met december 2016 handelde in speed.

De politie kwam de Tilster op het spoor toen zij in de nacht - van 30 op 31 december 2016 - een controle uitvoerde op het parkeerterrein van de voetbalclub in Kootstertille. Deze plek staat bij de politie bekend als een locatie waar in de avond en nacht in drugs wordt gedeald. Er stonden op dat moment twee auto's naast elkaar geparkeerd en via de open ramen waren een man en een vrouw in gesprek.

De agenten besloten om de auto van de 26-jarige vrouw uit Harkema te onderzoeken. In een tas op de achterbank werd vervolgens 7 gram speed ontdekt. Ook werden er lepels in een plastic tasje en een grammenweger aangetroffen. In het handschoenenkastje lagen verder 15 lege wikkels.

De vrouw gaf ter plaatse aan dat de tas niet van haar was en ze besloot de 23-jarige man uit Kootstertille te appen. Hij is daarop lopend naar het parkeerterrein gekomen. Hij gaf bij de politie toe dat de spullen van hem waren en dat hij dealde in speed en af en toe in GHB. Hij had de spullen een dag eerder in de auto gelegd en de vrouw een dag later over de inhoud verteld.

De 26-jarige vrouw kreeg van de politierechter een werkstraf van 80 uur waarvan 40 uur voorwaardelijk. Ze wist wat er in de tas zat en ze had daar rekening mee moeten houden. Ze gaf op de zitting aan dat ze inmiddels geen drugs meer gebruikt. De politierechter gaf haar naast de werkstraf ook een meldplicht bij VNN, als stok achter de deur.

De 23-jarige man uit Kootstertille kwam maandag niet opdagen tijdens de zitting. Ook hij zou volgens een rapportage gestopt zijn met drugsgebruik. De werkstraf van 180 uur was conform de eis van de officier van justitie.