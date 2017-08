Auto vliegt in brand op carpoolplek bij Sumar

Publicatie: wo 09 augustus 2017 16.16 uur

SUMAR - Op de Van Harinxmaweg bij Sumar is woensdagmiddag een auto in brand gevlogen. De bestuurder wist het voertuig tijdig aan de kant te zetten op de nieuwe carpoolplaats bij Sumar. De brandweer werd rond 15.39 uur gealarmeerd.

Bij aankomst van de brandweer was er vuur te zien onder het dashboard en onder de motorkap. De brandweer had het vuur snel geblust. De auto is na de brand weggesleept.