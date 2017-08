Wielrenner gewond na botsing bij Nij Beets

Publicatie: za 05 augustus 2017 18.29 uur

NIJ BEETS - Een wielrenner is zaterdagmiddag gewond geraakt nadat deze in botsing kwam met een auto bij Nij Beets. Het ongeval vond plaats op de kruising van de Geawei met de Gearen.

De wielrenner is met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is niet bekend.