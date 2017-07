Bestuurster veroorzaakt gecompliceerd ongeval

Publicatie: do 20 juli 2017 19.30 uur

LEEUWARDEN - Een 35-jarige inwoonster van Burgum verzuimde op 17 februari vorig jaar op de kruising van Kwekersstrjitte en de Iikmounewei aan de bestuurster van een Mercedes voorrang te verlenen. De auto's botsten op elkaar, waarna de Mercedes een fietsster had geraakt toen de bestuurster een tegemoetkomende bus probeerde te ontwijken. De Mercedes kwam tot stilstand tegen een boom.

Een behoorlijk gecompliceerd ongeval dus, maar toch moest de Burgumse zich donderdag voor de kantonrechter verantwoorden en niet voor de politierechter. Ze had een voorrangsfout gemaakt: de Mercedes kwam van rechts, die had ze voor moeten laten gaan. Ze vermoedde dat de auto in haar dode hoek had gezeten. Ze zei dat ze aan de fietsster en de chauffeuse van de Mercedes haar excuses heeft aangeboden.

De vrouw zei dat ze sinds het ongeval een stuk alerter is geworden. 'Het kan ons allemaal overkomen, maar het mag ons niet overkomen', stelde officier van justitie Iris Diever. Zij ging er vanuit dat het een incident was. Het had geen nut om de Burgumse nu nog eens zwaar te straffen, vond de officier. Zij eiste een voorwaardelijke boete van 400 euro met een proeftijd van een jaar. Rechter Tom Wiersma nam het voorstel over.