2 jaar cel en afkickkliniek voor woningovervaller

Publicatie: ma 17 juli 2017 14.30 uur

LEEUWARDEN - De 21-jarige Drachtster die op 14 oktober vorig jaar samen met zijn tweelingbroer een woning aan de Nijtap in Opeinde heeft overvallen, is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 24 maanden cel plus 18 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. De man moet zich na de detentie klinisch laten behandelen voor zijn drugsverslaving -hij is verslaafd aan ghb- en voor zijn psychische en persoonlijkheidsproblemen.

Na de behandeling in een kliniek volgt ook nog een ambulante behandeling. De rechtbank legde aan de Drachtster een algeheel drugsverbod op. De broers waren op de boerderij in Opeinde op zoek naar wiet, toen ze door de bewoonster werden overlopen. De vrouw werd hardhandig aangepakt en een poosje door de broers vastgehouden. Ze heeft volgens de rechtbank 'in doodsangst verkeerd'. De broers hebben geen wiet gevonden.

De Drachtster pleegde vorig jaar in korte tijd een hele reeks strafbare feiten. Samen met zijn broer had hij op 9 juli vorig jaar op de Wâldwei de bestuurder van een bestelbus mishandeld. De kinderen van het slachtoffer waren getuige van de mishandeling. Verder heeft de Drachtster een aantal inbraken gepleegd en heeft hij tot twee keer toe een boot met trailer gestolen. Hij heeft de partner van zijn moeder mishandeld en het huisraad in de ouderlijke woning vernield.

De Drachtster is makkelijk beïnvloedbaar en hij is erg impulsief. Verder is er sprake van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens en is er sprake van een stoornis met narcistische en antisociale trekken. Volgens de deskundigen kan hij niet omgaan met tegenslagen. Vanwege de psychische en persoonlijke problemen moeten de feiten hem in enigszins verminderde mate worden toegerekend. De broer werd op 4 mei veroordeeld tot twee jaar cel plus een jaar voorwaardelijk.