Man rijdt met inbrekerswerktuig in Surhuisterveen

Publicatie: ma 17 juli 2017 12.03 uur

SURHUISTERVEEN - Een 27-jarige man uit de gemeente Achtkarspelen is zondagnacht door de politie aangehouden omdat hij met inbrekerswerktuig door Surhuisterveen reed. De politie zag de man rond 4.00 uur rijden in het centrum van het dorp. Toen de agenten keerden om deze te controleren, reed het voertuig met verhoogde snelheid de andere kant op.

De agenten zijn het voertuig even uit het zicht verloren, maar zagen later het voertuig toch weer rijden in Surhuisterveen. Hierna volgde een controle, waarbij de bestuurder een betonschaar en handschoenen bij zich had. De bestuurder is aangehouden voor het bij zich hebben van inbrekerswerktuigen. De politie vraagt mensen in Surhuisterveen alert te zijn of er mogelijk is ingebroken.