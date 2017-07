Rotonde Nijtap wordt turborotonde

Publicatie: wo 12 juli 2017 18.30 uur

DRACHTEN - De rotonde op de Noorderhogeweg-Nijtap bij Drachten wordt een turborotonde. Dat heeft het college van B&W van Smallingerland besloten. Om de verkeersdoorstroming hier te verbeteren en te waarborgen in de toekomst, is aanpassing nodig.

In de spits ontstaan er momenteel regelmatig wachtrijen bij de rotonde. Met name in de avondspits is het druk, zowel op Nijtap als op de Noorderhogeweg. Uit berekeningen blijkt dat er in de komende jaren een verkeersgroei te verwachten is waardoor ook in de ochtendspits verkeersproblemen zullen ontstaan. Voornamelijk het rechtdoorgaand verkeer op de Noorderhogeweg zal toenemen.



Ontwerp

In het ontwerp van de turborotonde krijgt de Noorderhogeweg zowel dubbele toe- als afritten. De rijrichting vanuit Drachten krijgt een dubbele toerit. Bij de aansluiting van de Jade op Nijtap komt een middengeleider zodat fietsers hier in twee etappes kunnen oversteken. De naastgelegen fietstunnel blijft ongewijzigd. Op een later moment in het project voorzien we de rotonde van nieuwe verlichting en beplanting. Tegelijkertijd met de werkzaamheden aan de rotonde gaan we ook aan de slag met de riolering op deze plek.



Planning

Voor omwonenden en andere betrokkenen organiseert de gemeente in september een inloopbijeenkomst. Reacties op het ontwerp kunnen daarna meegenomen worden in het bestek. De aanbesteding zal eind dit jaar plaatsvinden. De geplande start van het project is maart 2018. Voor het hele project is een bedrag van ruim 1,1 miljoen euro geraamd. Vanuit de provinciale investeringsagenda is een budget beschikbaar van 800.000 euro.