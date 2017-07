Drachtster schrijft boek over ziekte Kahler

Publicatie: wo 05 juli 2017 15.55 uur

DRACHTEN - André Kloosterman uit Drachten heeft een boek geschreven over de ziekte die hij zelf heeft: Kahler. De eerste twee exemplaren werden vorige week tijdens de presentatie in ziekenhuis Nij Smellinghe uitgereikt aan dr. Hovinga en psychologe Uneken.

Kloosterman heeft het manuscript geschreven, om zijn ervaringen tijdens de behandeling van de ziekte Kahler van zich af te schrijven. Dit maakte onderdeel uit van het revalidatietraject van de psychologe. Omdat hij positieve reacties kreeg op zijn verhaal, wilde hij anderen waarbij ook de ziekte Kahler geconstateerd is, helpen en ook hun naaste familie. Daarom is het verhaal van Kloosterman nu in boekvorm verschenen. De uitgever gaf aan dat het boek zeker ook interessant is voor mensen die niks met deze ziekte te maken hebben.

Bij Kloosterman werd in 2014 de ziekte Kahler vastgesteld. Dit is een vorm van kanker in het beenmerg. Met chemokuren werd de ziekte eerst bestreden, en met een stamceltransplantatie is de ziekte vooreerst chronisch gemaakt. De ziekte zal zich na een aantal jaren opnieuw openbaren.