Komst trajectcontroles op N351 en N381

Publicatie: wo 05 juli 2017 14.01 uur

OOSTERWOLDE - Op de N351 (tussen Wolvega en Oosterwolde) en N381 (tussen Drachten en Donkerbroek) staan trajectcontroles gepland. Dat heeft de provincie Fryslân bekendgemaakt. De controles worden geplaatst omdat er op provinciale wegen relatief veel ongevallen plaatsvinden. De meeste trajectcontroles in Nederland staan momenteel nog alleen op snelwegen. In totaal zijn op elf provinciale wegen in Nederland trajectcontroles gepland.



Gedeputeerde Poepjes is blij de geplande trajectcontroles in Friesland. "Het is goed dat de controles er komen, als aanvulling op wat wij doen om de provinciale wegen veilig te houden. Veiligheid op de weg is een combinatie van goede infrastructuur, handhaving en weggebruikers die verstandig rijden."