Mevrouw Meijer viert haar 102e verjaardag

Publicatie: di 04 juli 2017 18.01 uur

DRACHTEN - In woonzorgcentrum Rispinge in Drachten werd dinsdag een bijzondere verjaardag gevierd. Mevrouw Meijer vierde haar 102e verjaardag. Sinds 12 jaar woont mevrouw Meijer in Rispinge en zij heeft één grote hobby: Rummikub! "Dit houdt haar scherp", vult haar zoon aan. Daarnaast is mevrouw een trouwe bezoeker van het kegelen, de Bingo en de zanggroep op maandag.



Burgemeester Tjeerd van Bekkum kwam 's middags op de koffie. De foto van het bezoek van vorig jaar prijkt nog altijd aan de muur. 's Avonds wordt de verjaardag groot gevierd met alle kinderen en (achter)kleinkinderen in het restaurant van Rispinge.