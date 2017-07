Protest asielzoekers bij gemeentehuis

Publicatie: di 04 juli 2017 10.57 uur

BURGUM - Een groep asielzoekers protesteerde dinsdagochtend bij het gemeentehuis in Burgum nadat een uitzetting in de vroege ochtend uit de hand was gelopen. Een Afghaans gezin (vader, moeder en 14-jarige dochter) werd opgehaald en toen de vreemdelingenpolitie met het busje wilde wegrijden, probeerden de bewoners het vertrek tegen te houden. De politie moest met meerdere eenheden naar het AZC komen om de orde te handhaven. Dit ging gepaard met duw- en trekwerk. Het busje met het Afghaanse gezin is vervolgens vertrokken.

De politie had rond 7.20 uur het terrein weer verlaten maar de verslagenheid bij de bewoners bleef. Ze gingen in een protestmars lopend naar het gemeentehuis waar ze rond 9.00 uur arriveerden. Burgemeester Jeroen Gebben is met enkele bewoners in gesprek gegaan over de situatie.

De bewoners willen niet in angst leven omdat ze 'zo maar' opgehaald kunnen worden. De kinderen lieten weten dat ze zich niet konden concentreren vanwege de spanningen die het elke week met zich meebrengt. Vrijwel elke week worden er families in de vroege ochtend opgehaald voor een uitzetting. Doordat mensen uit bepaalde delen van Afghanistan niet uitgezet worden, is er veel onduidelijkheid onder de mensen. De gevaarlijke gebieden veranderen ook regelmatig.