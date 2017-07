De Boer is Troef winnaar Drakenbootrace Kollum

Publicatie: za 01 juli 2017 21.41 uur

KOLLUM - De Commissaris van de Koning dhr. Arno Brok gaf zaterdagmorgen het startsein voor de vijfde editie van het Open Fries Kampioenschap Drakenbootrace in Kollum. Vanaf minicamping Uit en Thuis is het gezelschap met Muziekvereniging Tida Kira uit Munnekezijl met rondvaartboot "Wilhelmina" naar het Kollumerkanaal gevaren.

Na het welkomstwoord van Burgemeester Bearn Bilker was er nog een kort woord van de CvdK van Fryslan dhr. Arno Brok. Hierna was het tijd voor de opening van de Open Friese kampioenschappen Drakenbootrace in Kollum. Er er werd op een scheepshoorn geblazen en het Friese volkslied werd gespeeld door Muziekvereniging Tida Kira uit Munnekezijl.

De race was in het Kollumerkanaal bij de Hessebrug. Er streden 20 teams om de snelste tijd. Om twaalf uur werd er gestart met de eerste race. Tijdens de eerste races was het nog af en toen een beetje regen, maar later 's middags kwam de zon er bij en kwamen steeds meer mensen een kijkje nemen. Het ging er fanatiek aan toe.

Het live verslag van de races werd op geheel eigen wijze gedaan door Klaas Jansma. Bij de feesttent was een bungee-jump trampoline voor kinderen. Verder waren er optredens van Dweilorkest de Menaemer Feintsjes en was de hele dag een braderie op de Voorstraat.

Er werden 2 halve finales gevaren met elk drie teams, de drie snelsten teams van de halve finale gingen door naar de finale.

De finale ging tussen de Stobbe uit Veenklooster, de winnaar van vorig jaar en de Boer is Troef uit Kollum en Café De Taperij uit Burgum. In een spannende strijd was De Boer is Troef uit Kollum de snelste 1,16,78. De captain van het team werd een wisselbeker en een geldbedrag van €500,- aangeboden.

De prijsuitreiking werd gedaan door wethouder Jelle Boerema in het bijzijn van Cor Hellinga van stichting Activiteiten Platform Kollum (APK) en Peter Kooistra en Theo Lei van Plaatselijk belang Kollum en Arjen Mout van de winkeliersvereniging H.I.M.

Uitslag:

1 De Boer is Troef Kollum 1,16,78

2 de Stobbe Veenklooster 1,17,08

3 Café De Taperij Burgum 1,17,14

