Diverse inbraken en diefstallen in regio Drachten

Publicatie: vr 30 juni 2017 15.33 uur

DRACHTEN - In Drachten en omstreken zijn donderdag een aantal inbraken en diefstallen gepleegd. De weggenomen goederen varieerden van een koffer met papieren tot telefoons.

In drie van de gevallen ging het om inbraken in een auto. Aan de Poostweg in Beetsterzwaag was ingebroken in een auto, daarbij is een koffer met papieren weggenomen. Dit gebeurde donderdag overdag. Bij een inbraak in een auto aan de Schwartzenberglaan in Drachten is een frontje van een autoradio gestolen. En op de Stationsweg in Drachten werd kleingeld uit een auto gestolen.

Daarnaast werden donderdagavond uit kleedkamers bij een sportvereniging aan de Sportlaan in Drachten diverse goederen gestolen. Bij een hotel aan de Lavendelheide in Drachten werden op diezelfde avond een aantal telefoons gestolen.