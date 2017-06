Zware regenval treft Museum Dr8888

Publicatie: do 29 juni 2017 11.40 uur

DRACHTEN - Museum Dr8888 is woensdag de dupe geworden van de zware regenval die door de provincie trok. In het museum is wateroverlast geconstateerd en de brandweer is op het moment zelf ter plaatse gekomen om water weg te pompen.

Hoe groot de schade is, is nog niet duidelijk. "De exacte omvang moet nader worden vastgesteld." zo laat het museum weten. Samen met de verzekering wordt onderzocht wat de schade is. Kunstwerken zouden door het water zijn beschadigd in het onderste gedeelte van het museum.

Voor zover bekend heeft dit geen gevolg voor de aankomende tentoonstelling De Stijl en expressionisme in de tropen, die zondag 9 juli van start gaat.