Binnenstad Dokkum start plannenkamer

Publicatie: di 27 juni 2017 22.13 uur

DOKKUM - Binnenstad Dokkum start plannenkamer voor versterken authenticiteit

Maandagavond 19 juni is de plannenkamer Dokkum van start gegaan. Het initiatief is genomen door een groep van ondernemers, architecten en bewoners uit de binnenstad in samenwerking met de gemeente Dongeradeel. Het doel van de plannenkamer is om op een laagdrempelige manier bewoners en ondernemers van de binnenstad van Dokkum op weg te helpen met bouwplannen in de binnenstad die het cultuurhistorische karakter versterken. Het initiatief geeft invulling aan de ambities van de binnenstadsvisie Dokkum om de kwaliteit te verhogen van een 7 naar een 9! De welstandsnota wordt in overleg met de binnenstad hierop aangepast.

De raad stelde deze visie vorige zomer vast na een uitgebreid proces met ondernemers en bewoners van de binnenstad. Wethouder Albert van der Ploeg is blij dat de Mienskip nu met het initiatief is gekomen om invulling te geven aan de ambities van de binnenstadsvisie: “De kennis en kunde fan ‘e mienskip is grut, lykas de belutsenens by de binnenstêd. Dizze ynset is fan grutte wearde.”



Om verdere invulling te geven aan de ambities van de binnenstadsvisie en die van de plannenkamer zal de gemeente de welstandscriteria voor de binnenstad aanscherpen en verduidelijken.

Volgens architect Silvester Adema kunnen plannen met een klein beetje extra aandacht wel bijdragen aan de cultuurhistorische uitstraling van de binnenstad. “Een mooi passend plan hoeft niet duurder te zijn maar is in alle gevallen een bijdrage aan het stadsbeeld”. De raad van Dongeradeel heeft overigens een motie aangenomen om te komen tot een SOM (Stadsontwikkelings-maatschappij). Als de SOM er gaat komen kan er via leningen en mogelijk kleine subsidies nog meer bereikt worden om van Dokkum de fraaiste binnenstad van Nederland te maken.

Dit sluit aan bij het project van de DOM’s dat al loopt in de vier beschermde dorpsgezichten in Dongeradeel.

Jan Huberts van de wijkraad binnenstad, een van de leden van de plannenkamer, is vooral blij dat bewoners kosteloos advies kunnen krijgen van de plannenkamer. “Als je je kozijnen wilt vervangen is het mooi dat je op weg geholpen wordt om historisch verantwoorde keuzes te maken die bijdragen aan de waarde van je woning!”

Binnenstadsondernemer Jan Michiel van der Gang hoopt vooral dat de ondernemers die gaan investeren in hun winkelpand ook nadenken over wat een authentieke uitstraling van hun winkel kan betekenen voor het totaalbeeld van Dokkum. “Ik merk dat toeristen van buiten veel waardering hebben voor onze fraaie stad Dokkum en steeds langer blijven! De verblijfsduur en de bestedingen van toeristen zijn belangrijk voor de ondernemers van de binnenstad”.



Op dinsdagavond 25 juli kunnen bewoners en ondernemers vanaf 19.30 uur binnenlopen bij de plannenkamer met hun vragen of ideeën voor bouwplannen. De enthousiaste groep van de plannenkamer is benieuwd en zal na de zomer iedere derde dinsdag van de maand in de bovenzaal van Grandcafé de Waegh (Grote Breedstraat 1) klaar zitten om advies te geven! Belangstellenden kunnen zo binnenlopen, maar plannenmakers kunnen zich ook vooraf aanmelden via het e-mailadres: plannenkamer@dokkum.nl.