Regenachtige vrijdagavond op Simmerdeis

Publicatie: za 24 juni 2017 20.26 uur

DRACHTEN - Ondanks dat het vrijdagavond een natte boel werd door de regen, was het toch behoorlijk druk op Simmerdeis in Drachten.

Met optredens van Old Skool, Los Cascos en Homeward Bound

een veelbelovende Friese band werd het toch nog een gezellige

avond. Later op de avond traden SMIB en Orange Skyline nog op.

Een overzicht met sfeer plaatjes was vanwege het natte weer om er wat kleur in te brengen.

