Brand in zonnepanelen in Drachten

Publicatie: do 22 juni 2017 12.08 uur

DRACHTEN - Rond 11:45 uur is er brand uitgebroken aan de Janssenlaan in Drachten. Vermoedelijk ontstond de brand in zonnepanelen op het dak van een hok. Er werd meteen opgeschaald naar 'middelbrand' om meerdere brandweerploegen te alarmeren. De reden hiervoor was dat de brand was ontstaan op een kleine 100 meter van een palletfabriek met veel brandbare goederen.

De brandweer van Ureterp is ter plaatse gekomen en het vuur was redelijk snel gedoofd. In een naastgelegen bedrijf is nog een tank met diesel weggehaald uit voorzorg. De brand is echter niet overgeslagen dankzij de snel inzet van de brandweer. Ook een buurman was al begonnen te blussen met een tuinslang.

FOTONIEUWS