Smallingerland geeft euro per inwoner aan KH2018

Publicatie: za 17 juni 2017 17.48 uur

DRACHTEN - Smallingerland wil een euro per inwoner aan de promotie en marketing van Culturele Hoofdstad 2018 betalen. Het totaalbedrag van 55.704 euro is vooral bedoeld voor de versterking van marketing en promotie van Friesland. Uiteindelijk doel is om het zogeheten klassieke toerisme inm de provincie en ook de gemeente te versterken.

De Friese burgemeesterskring heeft de mogelijkheden van een bijdrage per inwoner besproken en ziet wel voordelen. Voorwaarde is wel dat het gros van de gemeenten meebetaalt. Burgemeester en wethouders van Smallingerland vragen de gemeenteraad om in te stemmen met de bijdrage.

Het geld komt bovenop de ruim 400.000 euro, die de gemeente uittrekt voor allerlei activiteiten in de aanloop naar het CH2018-jaar. Daarbij gaat het onder andere om het aanjagen van extra voorzieningen (van ontsluiting van archieven tot het mede mogelijk willen maken van het Van Doesburg Rinsemahuis), het mogelijk maken van cultuurhistorische jaren, talentontwikkeling, participatieprojecten en gastheerschap. Eerder al werd 200.000 euro voor amateurkunst en cultuur voor de jaren 2017 en 2018 uitgetrokken. "Aansluiting op het lopende Stijljaar en CH2018 ligt daarbij voor de hand", schrijft het college.