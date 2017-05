Oerrock dag 2 ook groot succes

Publicatie: za 27 mei 2017 03.42 uur

URETERP - Ook op de tweede dag van Oerock was het weer groot feest met vele bezoekers en mooi weer. Vandaag was de entree voor het evenement gratis. Barry Hay, The Kik, BZB en vangrail waren met nog vele andere artiesten vandaag te zien op de podiums. Ook was er een kindershow van "One Two Trio" De dag werd door hun geopend. Gevolgd door The Kik. Vangrail mocht de avond afsluiten. Morgen is er nog een dag Oerock. Deze staat in het teken van cover bands

