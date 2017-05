Bijna klaar voor Oerrock 2017

Publicatie: di 23 mei 2017 21.17 uur

URETERP - Met nog een dag te gaan, is de organisatie van Oerrock bijna klaar voor het festival.

In de afgelopen dagen is door de vrijwilligers hard gewerkt om het terrein aan de Skiepelaene klaar te maken voor verwachte 10.000 bezoekers. De tenten met podia zijn opgebouwd, de techniek is aangelegd en alle andere voorzieningen zijn zo goed als klaar.

Dinsdag is een groep leerlingen van de Burgemeester Harmsma school uit Gorredijk door de organisatie op het terrein rondgeleid.

Aanstaande donderdag zal het festival starten met een optreden van Bloff, waarna het op zaterdagavond door FeuerEngel zal worden afgesloten.

FOTONIEUWS