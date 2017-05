Koninklijke onderscheiding voor Henk van Akker

NOARDBURGUM - Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel reikte op zondag een Koninklijke Onderscheiding uit aan Hendrik Lubbert (Henk) van Akker (68) uit Noardburgum. Van Akker werd benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Henk van Akker werd onderscheiden voor zijn jarenlange vrijwillige inzet als begraafplaatsbeheerder voor de Protestantse Kerk in zijn woonplaats. De uitreiking vond plaats aansluitend aan de eredienst in de Protestantse Kerk te Noardburgum.

Begraafplaatsbeheerder

Van Akker brengt al 30 jaar alles in gereedheid voor een waardig afscheid bij uitvaarten. Maar het vrijwilligerswerk als begraafplaatsbeheerder beperkt zich niet alleen tot het delven van graven, verzorgen van beplantingen en de administratie. Hij is ook aanspreekpunt voor bezoekers en is begripvol en biedt troost bij moeilijke omstandigheden, ook buiten de diensten. Henk van Akker toont zich een waardevolle sociaal betrokken maatschappelijke gesprekspartner mede door zijn goede maatschappelijke banden met veel dorpsgenoten.

Diaken

Henk van Akker is ook al 25 jaar diaken bij de Protestantse Gemeente in Noardburgum. Door zijn scherpe analyse en sociaal inzicht is hij een waardevol persoon in de diaconie. Door het zien en weten van armoede en tekorten, draagt hij bij aan een positieve besluitvorming voor het toekennen van giften, zowel in binnen- als buitenland. Bovendien maakt zijn positieve en humoristische instelling hem een aangenaam en positief lid.

