Reorganisatie Blokker: meerdere winkels gaan dicht

Publicatie: wo 17 mei 2017 09.42 uur

DOKKUM - De reorganisatie die Blokker Holding deze week heeft aangekondigd heeft grote gevolgen voor winkels in Friesland. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Leeuwarder Courant. De volgende zeven Blokker winkels zitten in de gevarenzone: Dokkum, Drachten (Eems), Gorredijk, Oosterwolde, Harlingen en twee Blokkers in Leeuwarden (Bilgaardpassage en Wirdumerdijk). Deze winkels zijn eigendom van het concern en nog niet ingericht volgens de nieuwe formule.

De winkels in Burgum, Kollum, Balk, Workum, Grou en op Terschelling (Midsland) worden gerund door franchise-ondernemers. Deze winkels blijven bestaan. Ook de winkels die de nieuwe formule al hebben doorgevoerd zijn veilig. Dat zijn winkels in Drachten (Zuiderbuurt), Heerenveen, Joure, Sneek, Bolsward, Leeuwarden (Schrans), Franeker en Surhuisterveen.

Blokker heeft verder aangekondigd om door te gaan met Marskramer maar dan alleen met franchise-ondernemers. De 100 eigen winkels gaan dicht. In Friesland bestaan er hiervan drie. In Stiens, De Westereen en Damwâld.