Friese bedrijven getroffen door gijzelsoftware

Publicatie: ma 15 mei 2017 10.17 uur

BURGUM - Ook enkele bedrijven uit de regio zijn getroffen door gijzelsoftware. Het gaat bedrijven uit Garyp en De Westereen. Besmette computers worden versleuteld waardoor de data (tijdelijk) verloren is gegaan. Pas na betaling kan de versleuteling weer ongedaan worden gemaakt.

Bij Oké-PC in Burgum zijn afgelopen week tot nu toe twee van zijn klanten de dupe geworden van gijzelsoftware. In het verleden zijn tientallen klanten geholpen die ook getroffen werden door zo'n virus. Ronald Zijlstra roept mensen op om waakzaam te zijn. "Het virus wordt in 95% van de gevallen verspreid via een mailtje. Ze worden wel steeds slimmer. De mailtjes lijken afkomstig te zijn van bijvoorbeeld een collega of het betreft een PDF van je eigen scanner." Nadat de bijlage geopend is, wordt de gijzelsoftware geïnstalleerd en kan de computer niet meer gebruikt worden.

Volgens Ronald Zijlstra zijn er enkele mogelijkheden om het probleem te verhelpen. Zo heeft hij in het verleden backups teruggeplaatst bij klanten. Een andere optie is om toch te betalen. "Wij hebben in het verleden een paar keer voor klanten betaald in bitcoin. Dit ging 4 van de 5 keer goed." De gebruiker kon toen weer beschikken over zijn gegevens op de computer. Betaling is echter geen garantie dat het probleem wordt opgelost. "En deze mogelijkheid moet je ook alleen doen als er echt geen backup aanwezig is en er wel waardevolle informatie op de computer staat" weet Ronald Zijlstra.