Keukenbrand Leliewaltje in Dokkum

Publicatie: zo 14 mei 2017 17.35 uur

DOKKUM - De brandweer van Dokkum moest zondagmiddag in actie komen voor een keukenbrand in een woning in de binnenstad van Dokkum. De brandweer rukte met twee tankautospuiten en de hoogwerker uit.

Ter plaatse bleek een pannetje op het vuur de oorzaak van de brand te zijn. De brandweer had de brand snel onder controle en heeft middels een overdrukventilator de rook uit de woning verdreven.

