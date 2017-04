Auto vliegt over de kop op A7 bij Terwispel

Publicatie: vr 28 april 2017 21.31 uur

TERWISPEL - Een automobilist is vrijdagavond rond 20.10 uur met zijn voertuig over de kop gevlogen op de A7 ter hoogte van Terwispel. De bestuurder raakte door een onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt.

De inzittenden raakten niet gewond bij het ongeval. Door het ongeval ontstond er een paar kilometer file tussen Tjalleberd en Terwispel. Berger BCF heeft het voertuig geborgen.