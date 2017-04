73-jarige slaat politieman: 3 dagen cel

Publicatie: do 20 april 2017 17.10 uur

LEEUWARDEN - Omdat hij een politieman een stomp gaf, moet een 73-jarige Noardburgumer drie dagen zitten. De man was op 10 januari in Burgum aangehouden omdat hij geen autogordel droeg. Toen bleek dat hij geen papieren bij zich had, schreef de agent een bon uit. Daarop reageerde de Noardburgumer door de agent een klap tegen de schouder te geven.

De bejaarde man was volgens de officier van justitie compleet 'ontploft'. Hij was door het dolle heen en moest zelfs gepepperd worden. Tegen de politierechter zei hij dat hij wel wist dat hij fout was. Door eerdere negatieve ervaringen met de politie had hij zo gereageerd. Hij zei dat hij twee jaar geleden een keer was aangehouden en naar Leeuwarden was overgebracht.

Toen hij weer naar huis mocht, zou de politie hebben geweigerd hem te brengen. 'Er stonden wel tien politiewagens', zei de Noardburgumer verontwaardigd. Hij is maar naar Noardburgum gelopen. Voor dat andere akkefietje had hij een werkstraf gekregen. Dan mag de rechter volgens de wet niet opnieuw een alternatieve straf opleggen. Volgens de officier van justitie staat er in principe een maand cel voor het mishandelen van een agent.

Zij hield rekening met de leeftijd van de verdachte en het feit dat hij destijds met pepperspray werd bespoten. De officier eiste acht dagen cel waarvan vijf dagen voorwaardelijk. De officier had volgens de rechter 'netjes' rekening gehouden met de omstandigheden. De rechter vonniste overeenkomstig de eis.