Jan Holwerda (88) vindt 'laatste kievitsei' van Friesland

di 19 maart 2024, 12.05 uur

SCHIERMONNIKOOG - De 88-jarige Jan Holwerda vond dinsdag het laatste 'ljipaai' van Friesland. Hij deed dit op Schiermonnikoog.

Precies twee weken duurde de periode van het zoeken naar de eerste eieren. Om kwart over elf werd het laatste eerste ei van dit jaar gemeld wordt.

Jan Holwerda stond al twee weken op scherp, want 'we komme altiid flak efter Skylge oan'. Maar dit jaar duurde en duurde het maar. Jan fietst geregeld door de polder op het eiland en had dit spantsje vijf dagen geleden al op de korrel.

Dinsdagochtend was hij eerst aan de andere kant van de polder toen hij het gevoel kreeg dat hij 'om de west' moest gaan kijken. Daar was het paartje inderdaad weer aanwezig en actief. Voor een ervaren zoeker als Jan is het eitje dan vlot genoeg gevonden.

Een half uurtje later werd een tweede melding gedaan op Schiermonnikoog. Helaas voor die zoeker net te laat. Het is de 11e keer dat Jan het eerste ei van Schiermonnikoog vind. Hij is van plan om ook een 12e keer dit nog voor elkaar te krijgen.

Nu alle 'eerste eieren' zijn gevonden, is het voor alle vogelaars zaak om te beginnen met de nazorg.