Verdachte gaat na Friese woorden weer over in Nederlands

ma 18 maart 2024, 18.38 uur

LEEUWARDEN - Een 42-jarige man uit Harkema had maandag in de rechtbank van Leeuwarden duidelijk moeite om uit zijn woorden te komen. De man moest voorkomen in een zedenzaak bij de meervoudige kamer.

Omdat alle rechters Nederlandstalig waren, gaf de man antwoord in het Nederlands. Op aandringen van officier van justitie Henk Mous, begon de verdachte op een zeker moment toch enkele woorden Fries te bezigen. Uit de strafzaak was duidelijk op te maken dat de man Friestalig was.

Omdat de rechters daarna weer vragen stelden in het Nederlands, antwoordde de verdachte ook weer in het Nederlands.

Het voorval deed zich voor op dat dag dat de Friese politiek pleit voor een nieuwe president van de rechtbank Noord-Nederland die zich sterker inzet voor de Friese taal. Het Statencomité Frysk heeft een brief gestuurd aan de Raad voor de Rechtspraak om dit standpunt te benadrukken. Er wordt binnenkort een nieuwe president benoemd.

De voorzitter van het comité, Attje Meekma, benadrukt de noodzaak van een tweetalige rechtbank waar het Fries en Nederlands gelijkwaardig zijn, iets wat nu niet het geval is. Momenteel is het spreken van Fries in de rechtszaal wel toegestaan, maar in de praktijk blijken er obstakels te zijn, zoals de noodzaak om het gebruik van Fries acht dagen van tevoren aan te melden. Dit wordt gezien als een drempel, waardoor velen toch voor Nederlands kiezen.

Tijdens de zitting van de man uit Harkema, kwam de Friese taal nog één keer aan bod toen een slachtoffer-verklaring in het Fries werd voorgelezen. Het leek erop dat zijn woorden veel beter bij de verdachte binnen kwamen dan alle andere Nederlands gesproken worden.

Op de rechtbank in Leeuwarden wordt eigenlijk nooit Fries gesproken tijdens zittingen. De enige keren dat het gebeurd, is als de rechter zelf Friestalig in gesprek gaat met de verdachte. Dat is niet altijd mogelijk omdat de griffier ook Fries moet kunnen schrijven en de officier van justitie moet kunnen volgen.

Poll: Moet je altijd Fries kunnen spreken op de rechtbank?