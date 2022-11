Benefietconcert door Oekraïense familie in Grote kerk Dokkum

zo 06 november 2022 19.05 uur

DOKKUM - Zondagmiddag werd er in de Grote of Sint-Martinuskerk in Dokkum een benefietconcert gegeven door een Oekraïense familie. De familie, die op dit moment in Bartlehiem verblijft en professionele musici zijn, wil door het geven van concerten geld inzamelen om zo iets voor hun vaderland te kunnen doen.

Volodymer Yefimenko is operazanger en Tetiana Yefimenko is soliste van de Kharkov Philharmonie. Valerii Kozhevets is student van Kharkov College of Music.

In een volle kerk zongen ze 17 nummers bestaande uit klassieke stukken, moderne en traditionele muziek. Er werd in meerdere talen gezongen, waaronder in het Nederlands en zelfs in het Frysk.

Na de pauze werd het Oekraïens volkslied gezongen en het concert werd afgesloten met het zingen van het Fryske volkslied.

Er is een bedrag van € 1.945,00 aa contant geld gedoneerd voor een nieuw dak van de muziek academie in Gharkov.

