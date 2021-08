Scooter uitgebrand bij Hantum

vr 30 juli 2021 13.13 uur

HANTUM - Een scooter is vrijdagmiddag uitgebrand bij Hantum. Een vrouw reed over de Ternaarderwei toen de scooter op een zeker moment begon te stoten. De vrouw stapte af en zette de scooter neer, even later vatte deze vlam. Dat was op de kruising met de Stasjonswei bij Hantum.



De politie en brandweer van Ternaard kwamen omstreeks 13.00 uur ter plaatse. De brandweer heeft het vuur gedoofd. De oorzaak van de brand is onbekend.

FOTONIEUWS