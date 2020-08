Zwembad de Welle moet op Tussendiepen komen

Publicatie: di 18 augustus 2020 20.10 uur

DRACHTEN - Het college van B&W van de gemeente Smallingerland heeft op dinsdagavond de gemeenteraad tijdens een informatieve bijeenkomst geïnformeerd over hun voorstel voor een locatie voor de nieuwbouw van topsportzwembad De Welle. Daarbij uit zij de voorkeur voor nieuwbouw aan de Tussendiepen boven de Sportlaan. De locatie Noorderhogeweg is minder geschikt.

Zorgvuldige afweging

Het gemeentebestuur verstrekte voor de zomer, met akkoord van de gemeenteraad, opdracht aan 'Palmhout Urban Landscapes en Roosemalen & Savelkoul managementadviseurs ruimtelijke ontwikkeling' om te onderzoeken welke van de drie overgebleven locaties de meeste meerwaarde zal toevoegen voor de omgeving en bij zal dragen aan de ambities van Drachten. Daarnaast baseert het college van B&W haar keuze op de gesprekken die zij de afgelopen periode heeft gevoerd met stakeholders en initiatiefnemers en op basis van bezoeken aan de verschillende locaties.

Vliegwiel voor gebiedsontwikkeling

Duidelijk is geworden dat een zwembad met een topsportfunctie aan de Tussendiepen en Sportlaan hoog scoort op alle punten. Hoewel nieuwbouw op de Sportlaan bijdraagt aan versterking van de sportlocatie, werkt nieuwbouw op de Tussendiepen als een vliegwiel voor de omgeving, is het ambitieuzer van aard en biedt het meer ontwikkelingsmogelijkheden.

De forse investeringen zullen bijdragen aan de gebiedsvernieuwing en de ontwikkeling van een levendige, aantrekkelijke en dynamische omgeving. Daarnaast biedt het kansen tot doorontwikkeling en ontplooiing van nieuwe, veelzijdige activiteiten in en rondom het gebied en komen deze met de bouw van het zwembad beter tot hun recht. Denk daarbij aan de activiteiten in en rondom de Sluisfabriek. Kansen liggen er tevens in de ontwikkeling van de Parkhaven, waarbij een aantrekkelijke verbinding met het centrum te realiseren valt.

Zwembad voor topsporters en recreanten

Op 22 september besluit de gemeenteraad van Smallingerland over de definitieve locatie van de nieuwbouw van het zwembad. Eind mei besloot de raad al over de benodigde functies van het zwembad en een duurzaamheidspakket. Zo heeft het nieuwe 'de Welle' een wedstrijdbad geschikt voor topsporters, een recreatiebad, een doelgroepenbad en een waterspeelplaats.

De kosten voor de nieuwbouw van het zwembad bedragen circa 34 miljoen euro. De provincie Fryslân heeft zich bereid verklaard een bijdrage van 10 miljoen euro te doen aan de realisatie van dit project.