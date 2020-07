Wielrenner steelt autosleutel na handgemeen

Publicatie: zo 26 juli 2020 14.45 uur

JUBBEGA - Een vooralsnog onbekende wielrenner heeft zaterdagochtend de autosleutel van een boer gestolen. Ook werd er een deuk in het achterlicht van het voertuig getrapt.

Het incident deed zich omstreeks 10.00 uur voor op de Tjongervallei in Jubbega. De boer was met de buren bezig om uitgebroken jongvee terug te begeleiden over de weg. Twee wielrenners van middelbare leeftijd moesten hier op wachten.

De boer doet zijn verhaal op Facebook. "Toen we het vee bijna weer in het land haden gedreven wouden de mannen gauw eromheen fietsen. Een van ons stopte hun door fiets vast te pakken. Dit omdat het vee daar van schrikt. Toen viel die omdat die vast zat aan zijn fiets. Door het lint ging die, kwaad!"

Terwijl het vee een weiland werd ingedreven, ging de racefietser die was gevallen, terug naar de auto. Het voeruig werd doorzocht, het achterlicht vernield en hij vertrok met de sleutel. De boer roept de man op om zich te melden: "Ben jij of ken jij diegene neem contact op dan lossen we het op. Hebben voor maandag afspraak voor aangifte als er nog geen oplossing is."

De politie deed zondagmiddag op Facebook op een oproep aan getuigen die de twee mannen hebben gezien. "Wij zijn op zoek naar getuigen of mensen die weten wie deze 2 mannen zijn." Ze waren 55+ en één van de mannen had een grijs stoppelbaardje. Beide mannen droegen fietskleding met groen erin.