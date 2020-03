13 Friezen positief getest in afgelopen 24 uur

Publicatie: za 28 maart 2020 12.43 uur

LEEUWARDEN - Er zijn in de afgelopen 24 uur 13 Friese inwoners positief getest op het coronavirus. Dat heeft de GGD Fryslân zaterdag rond het middaguur bekendgemaakt. Hoeveel mensen in Friesland in totaal positief zijn getest is niet helemaal duidelijk. Het gaat om 96 mensen. In werkelijkheid moeten inmiddels duizenden Friezen het coronavirus hebben (gehad) omdat alleen zorgpersoneel en patiënten die opgenomen worden, getest worden.

Het is daarom belangrijk om de maatregelen in acht te nemen. Wil je naar buiten? Houd 1,5 meter afstand en ga met niet meer dan drie mensen de deur uit.

Verkoudheidsklachten of koorts (38 graden)? Blijf thuis!

Niet verkouden? Geen koorts? Ga ook dan alleen naar buiten als dat nodig is. Doe boodschappen in je eentje en ga met maximaal drie personen naar buiten voor een wandeling of frisse neus. Zie je dat het druk is op de plek waar je wilt wandelen? Kies dan een andere plek uit of ga terug naar huis.