Brand bij zorginstelling in Ureterp

Publicatie: vr 10 januari 2020 18.19 uur

URETERP - Bij een zorginstelling voor begeleid wonen aan de Mounestrjitte in Ureterp is vrijdag rond 16:20 uur brand uitgebroken. Er was brand uitgebroken in één van de kamers. Bij aankomst van de brandweer kwam er veel rook uit de kamer. De brandweer wist de brand snel onder controle te krijgen, maar kon niet meer voorkomen dat er veel schade ontstaan is aan de kamer.

De brand bleef beperkt tot één ruimte. Wel werd de gehele vleugel ontruimd tijdens de brand. De oorzaak van de brand is onbekend. Bij het incident raakte niemand gewond.