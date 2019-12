Start profronde BinckBank Tour vanuit Dokkum

Publicatie: ma 30 december 2019 18.05 uur

DOKKUM - Dokkum verzorgt in augustus 2020 de start van de BinckBank Tour. Dit is de enige meerdaagse UCI WorldTour wedstrijd van Nederland en België. De eerste etappe van de tocht gaat door Noordoost Friesland en zal, naast de stad, meerdere dorpen in verschillende gemeenten aandoen.

Het event wordt onder de regie van de gemeente Noardeast-Fryslân georganiseerd en vormt in feite het begin van de Admiraliteitsdagen later die week, De organisatie hiervan ziet het internationale wielerfestijn als een uitgelezen kans Dokkum als regiostad nog steviger neer te zetten.

Dokkum is op zondag 30 augustus 2020 het decor voor de presentatie van de ploegen die meedoen aan de BinckBank Tour. Op maandag 31 augustus vindt in Dokkum de start van de zestiende Profronde van Nederland plaats. De wielrenners rijden een mooie route door Noordoost Fryslân. De finishplaats van de eerste etappe is ook in Dokkum. Er is dan ongeveer 170 km. afgelegd.

Gedeputeerde Sander de Rouwe is enthousiast. "Wij zien de BinckBank Tour als een mooie gelegenheid om Fryslân als sport- en fietsprovincie te promoten. We kijken wederom uit naar de komst van het profpeloton, ditmaal op Noordoost Friese wegen." Burgemeester Hayo Apotheker rekent erop dat het evenement duizenden bezoekers naar de meest noordelijke stad van de Elfstedentocht trekt.

Ook langs de route verwacht hij vele enthousiaste sportliefhebbers. "Ook dat weekend zal het bruisen in Dokkum en de rest van Noordoost Fryslân. Het is ongetwijfeld een belevenis om er bij te zijn". Wethouder Pytsje de Graaf heeft sport in portefeuille. "Wy binne grutsk dat dit sportbarren nei ús gebiet komt. Dit is in moai fytsgebiet, de minsken meie dat wol meimeitsje. Ik fyn it dan ek logysk dat provinsje en gemeente hjir efter stean."

De BinckBank Tour eindigt op zondag 6 september. Het parcours biedt doorgaans een mix van sprinterskansen, heuveletappes en een tijdrit en is per definitie geschikt voor de renners die ook de voorjaarsklassiekers kleuren. De afgelopen jaren eindigde de BinckBank Tour telkens halverwege de Muur van Geraardsbergen. De enige meerdaagse World Tour-race van de Lage Landen begint zes weken na de finish van de Tour de France. In 2019 waren de Belgen almachtig. Laurens De Plus won de race en op het eindpodium werd hij vergezeld door Oliver Naesen en Tim Wellens.

FOTONIEUWS