Gewonde bij ongeval op Rijksstraatweg bij Jistrum

Publicatie: wo 02 oktober 2019 17.54 uur

JISTRUM - Een man uit Leeuwarden is woensdagmiddag gewond geraakt bij een ongeval op de Rijksstraatweg (N355) bij Jistrum. De man keerde met zijn auto op de weg omdat hij het tankstation bij Garage Vries voorbij was gereden. Hij wilde tanken. Tijdens het keren ter hoogte van de bushalte, kwam een andere automobilist met de auto van het slachtoffer in botsing.

De politie, twee ambulances en de traumahelikopter werden rond 17.22 uur gealarmeerd voor het ongeval. Volgens omstanders viel het slachtoffer telkens 'weg'. Hij is gewond per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De andere bestuurder zou met de schrik zijn vrijgekomen. Ook een inzittende die in de auto van het slachtoffer zat, kwam met de schrik vrij.

De weg was tijdens de afhandeling van het ongeval afgesloten voor het verkeer. Via de parallelweg reden auto's langs de plek.