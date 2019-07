Politiek mort over mogelijke 'zorgfraude'

Publicatie: za 06 juli 2019 14.00 uur

DRACHTEN - De politieke partijen in Smallingerland willen niet dat zorgorganisaties wegkomen met ongeoorloofde winsten. Uit een recentelijke artikel van de Leeuwarder Courant en een onderzoek van het televisieprogramma Pointer blijkt dat forse winsten van organisaties afwijken jaarcijfers, wat mogelijk op fraude kan duiden.

ELP, D66, VVD en PvdA stelden daarom een motie om het misbruik van zorggelden aan het licht te brengen en er voor te zorgen dat het te veel betaalde geld terugkomt. Het zou gaan om zaken die bijvoorbeeld honderd procent aan kosten declareren, maar zeventig procent van de diensten leveren. "Ze mogen daar niet ongestraft mee weg komen", motiveerde ELP-voorman Yntze de Vries.

De partijen verzoeken het college om de zorgaanbieders een inkeerperiode op te leggen tot 31 december 2019 zodat ze het teveel uitbetaalde bedrag terug te betalen. "Blijven ze daarna in gebreke, dat sommeren. Daarbij al het mogelijke - eventueel boetes, strafvervolging en dergelijke - te doen om het teveel uitbetaalde bedrag terug te laten betalen. Ook verzoeken wij het college te onderzoeken of het mogelijk is bestuurders van deze zorgaanbieders ook persoonlijk aansprakelijk te stellen."

Klaas van Veelen van de ChristenUnie stemde tegen, maar toonde begrip. "Te veel gedeclareerd geld moet terug, maar klopt dit wel. We komen in actie aan de hand van een artikel en een televisieprogramma en die motivering is flinterdun. Je bent in ons land pas schuldig totdat bewezen is dat je schuldig bent. Daarom lijkt deze maatregel bijna voor de bühne." Yntze de Vries van de ELP draaide het om. "Misschien blijkt dat alle zorgaanbieders in Smallingerland door een ringetje te halen zijn. Dan is dit een loze maatregel."

Wethouder Piet de Ruiter ervaart de motie als een steun in de rug. "Misbruik van zorggelden wordt niet geaccepteerd. Bedrijven die zorg als verdienmodel hanteren moeten worden aangepakt." Hij stelt echter dat Smallingerland al controles uitvoert bij de gecontracteerde zorgaanbieders. "We zitten er bovenop."

De motie kreeg een meerderheid. Alleen ChristenUnie en SmallingerlandsBelang stemden tegen.