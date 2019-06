Brandweer in Gorredijk start met jeugdbrandweer

Publicatie: zo 23 juni 2019 20.36 uur

GORREDIJK - Voor veel kinderen is werken bij de brandweer een droom. Voor kinderen in Zuid Oost Friesland kan deze droom vanaf dat ze 12 jaar oud zijn, al uitkomen. De kazerne in Gorredijk is sinds kort gestart met een korps jeugdbrandweer. Dit korps vertegenwoordigt onder leiding van Daisy Put heel Zuid Oost Friesland. Hierbij wordt Daisy ondersteunt door de de jeugdleiders Arjen Veenstra, Janco Posthumus en Harm Keimpema.

Om ruchtbaarheid te geven aan het op te richten korps werd er in februari, net voor de open dag van de brandweer, een Facebookpagina op gericht. Dinand van 11 stuurde direct een bericht, kon hij zich al aanmelden? Met een oom bij de brandweer had Dinand al snel in de gaten hoe leuk het brandweervak is en hij wist al heel jong wat hij later wilde worden. Eigenlijk een jaartje te jong, maar door zijn enthousiasme werd hij toch uitgenodigd.

Al snel volgden er meer aanmeldingen; Carmen, Robin, mats, Ruben, Merit en Benthe. Voor een aantal was het brandweervak al erg bekend, omdat zij een vader, een moeder of een buurman hebben die bij de brandweer werken. Met een minimum van 6 kan er een jeugdkorps worden opgericht en de plannen werden dan ook verder uitgerold. Een uitstapje naar jeugdbrandweer Westerkwartier volgde en er werd een informatieavond georganiseerd.



Vrijdag was het voor de reeds aangemelde kinderen een spannende dag. Net als bij de volwassen brandweer werden zij gekeurd en bij een goed resultaat konden ze rekenen op een aanstelling bij het korps in Gorredijk.

Voor de zomervakantie vindt er nog een laatste oefenavond plaats, waarbij de kinderen hun brandweerpak krijgen aangemeten. Vanaf 6 september wordt weer gestart met de wekelijkse oefenenavonden, op vrijdag van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Ben jij tussen de 12 en 16 jaar, woonachtig in Zuid Oost Friesland en wil jij je droom om te werken bij de brandweer alvast waarmaken neem dan contact op met de Jeugdbrandweer in Gorredijk: jbgorredijk@outlook.com

