Geld gestolen na babbeltruc in Burgum

Publicatie: zo 05 mei 2019 10.55 uur

BURGUM - Twee vrouwen en een man hebben zaterdagavond geld gestolen uit een woning aan de Zomerweg in Burgum. Rond 19.52 uur kwam een getinte vrouw de woning binnen. Even later voegden een vrouw en een man zich bij haar. Er werd geld gestolen.

Het trio reed weg in een zwarte stationwagen. Getuigen worden door de politie opgeroepen om zich te melden.