Werkzaamheden Zuiderhogeweg in volle gang

Publicatie: vr 29 maart 2019 06.10 uur

DRACHTEN - In de laatste week van maart is er in de avonden en nachten op de Zuiderhogeweg in Drachten hard gewerkt om een deel van het asfalt te vervangen. Ook donderdagavond en -nacht gingen de werkzaamheden verder. Om 19.00 ging het wegdeel tussen de fietsbrug en het kruispunt met de Gauke Boelensstraat dicht. Om 21.00 volgde het stuk vanaf dat kruispunt tot de rotonde bij de Tussendiepen.

Om 3.00 moest het deel tussen het kruispunt met de Gauke Boelensstraat en de rotonde Tussendiepen klaar zijn, want dan kwam er een team om de weg te voorzien van nieuwe belijning. Zij hadden vervolgens tot 6.00, want dan werd de weg weer vrijgegeven. In de eerste week van april zijn de rijbanen vanaf de rotonde aan de Tussendiepen tot aan de fietsbrug aan de beurt.

Overdag kan het verkeer er met een maximum snelheid van 30 km/u langs. Maar ’s avonds om 19.00 starten de werkzaamheden. In de tweede en derde week van april gaat de Noorderhogeweg op de schop. Naar verwachting zullen alle werkzaamheden op 19 april zijn afgerond.

