Vrouw pleegt diefstallen onder invloed van GHB

Publicatie: do 28 maart 2019 14.36 uur

LEEUWARDEN - Voor het plegen van twee winkeldiefstallen is een inwoonster van Surhuizum (29) donderdag door de politierechter veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee weken. Een eerder voorwaardelijk opgelegde werkstraf moet de vrouw alsnog uitvoeren. Op 5 juni vorig jaar stal ze bij de Media Markt in Leeuwarden een telefoonsnoer.

Uur lang in de winkel

Precies een half jaar later, op 5 december, stal ze spullen – make up, geurkaarsen, toiletartikelen- bij de DA in Leeuwarden. De Surhuizumse werd al in de gaten gehouden omdat ze een uur lang in de winkel omhing. Ze zei dat ze heel lang ‘in dubio’ had gestaan of ze wel of niet dingen zou stelen. Beide keren was ze onder invloed van GHB.

Van de GHB af

Privé had ze de nodige problemen. Sinds een poosje is ze op de weg terug: ze heeft hulp bij de financiële problemen en ze heeft een uitkering. Inmiddels is ze van de GHB af. Om ervoor te zorgen dat dat zo blijft, legde de rechter een middelenverbod op. De vrouw moet meewerken aan drugscontroles. Verder moet ze zich laten behandelen en krijgt ze woonbegeleiding.