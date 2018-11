OM in beroep tegen vrijspraak 'xtc-lab SuwÃ¢ld'

OM in beroep tegen vrijspraak 'xtc-lab Suwâld'

vr 16 november 2018

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie legt zich niet neer bij de vrijspraak van een 45-jarige man uit Suwâld. De man werd op 31 oktober vrijgesproken door de rechtbank in Leeuwarden van betrokkenheid bij de productie van synthetische drugs. Het zou volgens de officier van justitie gaan om het grootste XTC-lab ooit in Friesland. Het OM eiste in de zaak een celstraf van 5 jaar.

Het gerechtshof in Leeuwarden zal zich in de loop van 2019 over de zaak buigen. De man uit Suwâld bracht zo'n vijf en een halve maand in voorarrest door.