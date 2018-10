Vrijspraak voor eigenaar drugsboerderij

Publicatie: wo 31 oktober 2018 14.51 uur

LEEUWARDEN - De eigenaar van de boerderij aan de Alde Miede waar in december 2017 een groot drugslab werd aangetroffen is woensdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 30 dagen cel. Die straf is fors lager dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Het OM eiste twee weken geleden vijf jaar cel. Het OM oordeelde dat de man er van op de hoogte moet zijn geweest dat er in de schuur van zijn boerderij een groot drugslab was gevestigd.

De Suwâldster ontkende, hij verklaarde dat hij hem was voorgespiegeld dat de schuur werd gebruikt voor de productie van groeimiddelen. De rechtbank kwam tot de conclusie dat onvoldoende is vast komen te staan dat de Suwâldster als medepleger kan worden aangemerkt. De man is alleen veroordeeld voor het bezit van een wietplantage met 77 planten. De opgelegde straf heeft hij al alng en breed in voorarrest uitgezeten, de man zat zo'n vijf maanden vast.

In mei van dit jaar werden drie andere verdachten aangehouden: een 28-jarige inwoner van Roden en een 35-jarige inwoner van Assen, werden in mei aangehouden. Later arresteerde de politie ook nog een 33-jarige Groninger. Het drugslab, het grootste in zijn soort in Friesland, werd op 12 december 2017 ontdekt, nadat de politie eerst al een wietplantage had aangetroffen. Het lab was ingericht de productie van miljoenen xtc-pillen. Hun zaak werd vorige week aangehouden voor nader onderzoek.