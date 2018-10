Huishoudens zonder gas na gasleidingbreuk

Publicatie: za 13 oktober 2018 11.32 uur

NIAWIER - Een grote knal, gevolgd door een hard sissend geluid. Dat was het gevolg van het raken van een gasleiding tijdens ploegwerkzaamheden van een boer op zijn land. Het gaslek ontstond in een weiland tussen de Roptawei en Lauwersseewei tussen Metslawier en Dokkum.

De gigantische knal zorgde ervoor dat mens en dier in de wijde omgeving werden opgeschrikt. Volgens een buurtbewoner vlogen de vogels van schrik uit de bomen. Op de leiding staat een druk van 8 bar en het gaat om een 150 mm transportleiding. De brandweer is om 10.50 uur uit voorzorg ter plaatse gekomen maar men kon weinig doen om het probleem te verhelpen. Om 11.50 uur was het sissende geluid was nog te horen.

Inmiddels is de leiding aan twee zijden afgesloten. Dit betekent dat onder andere het eiland Schiermonnikoog maar ook enkele dorpen in Noordoost Friesland verstoken zijn van gas. De reparatie gaat zeker enkele uren in beslag nemen.

