Gewonde bij botsing tussen auto en tractor

Publicatie: vr 07 september 2018 21.21 uur

OLDEBERKOOP - Bij een ongeval op de Wolvegasterweg in Oldeberkoop is vrijdagavond een automobilist gewond geraakt. De auto kwam rond 20.15 uur in botsing met een tractor.

Bij het ongeval raakte de bestuurder van de auto bekneld in het voertuig. De brandweer van Gorredijk is er ter plaatse gekomen om het slachtoffer uit zijn benarde positie te halen. De bestuurder is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie (VOA) heeft en uitgebreid onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.