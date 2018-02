Spokentocht in Oosternijkerk

Publicatie: zo 25 februari 2018 00.10 uur

OOSTERNIJKERK - Zaterdagavond is in Oosternijkerk een spokentocht gehouden. Er gaven zich zo'n 115 deelnemers op en dat was voor de organisatie die dit voor de eerste keer organiseerde een prachtige opkomst.

De deelnemers verzamelden zich in het dorpshuis waar men eerst een horrorfilm te zien kreeg. Daarna vertrok men in geblindeerde busjes naar een loods nabij Nes. Daar kreeg de ploeg een ei uitgereikt die ze gedurende de tocht heel moest proberen te houden. Daarnaast moest men letters op zien te sporen.

De 18 groepen kwamen langs verschillende acts die onderweg waren opgezet. Na afloop was er in het dorpshuis nog een gezellig samenzijn met de deelnemers en de vrijwilligers.

