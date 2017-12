Scheldende vreemdeling mogelijk naar inrichting

Publicatie: ma 18 december 2017 12.58 uur

GRONINGEN - Een 48-jarige man zonder woon- of verblijfplaats die verdacht wordt van het beledigen van agenten in Drachten, hangt mogelijk een verblijf in de inrichting voor veelplegers boven het hoofd. Naast de beledigingen stond de man terecht voor een tweetal diefstallen in Groningen.

De man is van Algerijnse afkomst en is in vijf jaar tijd meerdere malen veroordeeld voor diefstallen en beledigingen.

"De man kan zich niet behoorlijk staande houden binnen de Nederlandse maatschappij", zei de officier van justitie. Ze eiste voor de man opname in een kliniek voor veelplegers, dit voor de duur van twee jaar.

"Homo's, pedo's en kankerlijers"

Op 19 juli werd de man in Drachten staande gehouden op verdenking van diefstallen die hij had gepleegd in Groningen. Bij zijn aanhouding schold hij meteen de agenten de huid vol. Dit deed hij op een dusdanig grove manier dat de dienders aangifte deden.

De man zou zich schuldig hebben gemaakt aan winkeldiefstal bij de Albert Heijn in Groningen. Daar griste de man koffie en wasverzachter uit de schappen. Zonder te betalen wilde hij de zaak verlaten, maar daar stak de bedrijfsleiding een stokje voor. Ook een parfumerie werd de dupe; drie flessen kostbare parfums stal hij op verschillende tijdstippen. Bij het uitlezen van camerabeelden kwam het signalement van de man naar voren. Zodoende kon hij worden opgepakt.

De man verblijft al twintig jaar in Nederland. Hij werd onlangs tot ongewenst vreemdeling verklaard. Hij stal naar eigen zeggen de parfums omdat hij schulden had bij een kennis. Hij zei spijt te hebben van zijn daden.

Op 29 december volgt de uitspraak.